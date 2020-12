Fantastici 4, parla il Dottor Destino del reboot: 'Marvel farà un ottimo lavoro'

Nel corso del recente Investors Day della Disney, Kevin Feige ha finalmente annunciato lo sviluppo del film che firmerà il debutto dei Fantastici 4 nel MCU. Una notizia che ha scatenato l'entusiasmo di moltissimi amanti della famiglia dei supereroi Marvel, ma anche di un volto noto del franchise.

Intervistato da Comicbook.com per parlare del suo ruolo nella serie Apple TV+, Toby Kebbell, l'interprete del Dottor Destino nel reboot dei Fantastici 4 uscito nel 2015, si è infatti detto fiducioso sul ritorno dei personaggi.

"Penso che il nostro film dei Fantastici Quattro non fosse abbastanza buono. Sono contento che la Marvel ne sia rientrata in posesso e credo che realizzeranno qualcosa di fantastico, senza dubbio" ha dichiarato l'attore. "Penso che sia meglio fare qualcosa di fresco, perché ci sono molti attori di talento là fuori che possono dare il loro contributo. Contano molto il talento e la fortuna. Ho partecipato al film quando pensavo fosse il momento giusto, ho provato a fare qualcosa di buono e mi è uscito un accento di un posto che non esiste."

Affidato a Jon Watts, regista delle tre pellicole di Spider-Man con Tom Holland, il nuovo Fantastici 4 non ha ancora una data di uscita nelle sale. Intanto, vi lasciamo ai motivi per cui il Dottor Destino potrebbe non apparire nel film.