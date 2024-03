Fantastici 4 paragonato a Piccole Donne: ma che in senso esattamente?!

In attesa di capire chi sarà il villain di Fantastici 4, in queste ore il nuovo attesissimo film dei Marvel Studios è tornato a far parlare di sé grazie ad una nuova indiscrezione particolarmente curiosa emersa sul web.

Stando alla famosa giornalista di settore Grace Randolph, infatti, la sceneggiatura di Fantastici Quattro è stata paragonata a Piccole Donne, il famoso film di Greta Gerwig multi-nominato agli Oscar: ovviamente l'indizio si legherebbe molto bene alle ultime indiscrezioni che vogliono la trama di Fantastici 4 divisa in due linee temporali differenti, proprio come accadeva nel film con Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson e Timothée Chalamet, che seguiva la storia del gruppo di protagoniste in due filoni narrativi separati da circa un decennio.

"L'altra cosa che ho sentito è che la sceneggiatura di Fantastici 4 ha due trame insieme", ha spiegato Grace Randolph. "Il paragone che ho sentito è con Piccole Donne di Greta Gerwig. Non so quali saranno le due linee temporali o le due trame, ma questo è quello che mi è stato riferito."

Va precisato che Grace Randolph non è tra gli scooper più affidabili del settore, e il suo track record potrebbe corrispondere ad un 50/50, un 60/40 al massimo, quindi come al solito il consiglio è di attendere maggiori dettagli da altre fonti: vi terremo aggiornati.

