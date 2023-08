Fantastici 4, nuove info sulla trama: ambientazione anni '60 e araldo di Galactus?

Dopo le novità sul cast di Fantastici 4, che vogliono Vanessa Kirby come Donna Invisibile e Joseph Quinn interpreterà Johnny Storm, in queste ore sono emerse quelle che potrebbero essere grosse novità sulla trama dell'attesissimo film Marvel Cinematic Universe.

Stando alle informazioni ottenute e fatte circolare da Beyond The Trailer, Adam Driver, Matt Smith e Dev Patel sono tutti nella rosa dei candidati per interpretare Reed Richards/Mister Fantastic dell'MCU, mentre la star di Andor Ebon Moss-Bachrach non sarà Galactus bensì il suo araldo Terrax (il ruolo di Galactus, stando ai rumor, è stato offerto ad Antonio Banderas).

A parte questi aggiornamenti sul cast, il portale conferma anche le precedenti indiscrezioni sul fatto che Fantastici 4 sarà ambientato negli anni '60, con la Prima Famiglia della Marvel che durante la propria avventura si farà strada fino ai giorni nostri in modo simile a quanto accaduto a Capitan America: l'idea è di realizzare un film ispirato al tono delle prime avventure dei Fantastici Quattro di Stan Lee e Jack Kirby, con questo 'sfasamento temporale' che servirà anche a giustificare l'assenza del gruppo dai 'libri di storia' del MCU.

In attesa di ulteriori novità, vi ricordiamo che Fantastici Quattro uscirà nelle sale il 2 maggio 2025. Secondo le ultime voci di corridoio, Sue Storm sarà la protagonista di Fantastici Quattro e il perno intorno al quale girerà la storia.