Fantastici 4: nuove indiscrezioni clamorose su Galactus e Franklin Richards

Le indiscrezioni sulla trama di Fantastici 4 continuano a puntare verso un ruolo molto importante di Franklin Richards, primogenito di Reed Richards e Susan Storm, ma una nuova voce di corridoio sembrerebbe confermare anche il possibile collegamento con Galactus.

Se vi ricordate, qualche giorno fa vi avevamo parlato di un possibile legame tra il casting di Mr Fantastic e Galactus, col primo interpretato da Pedro Pascal e il secondo accostato ad altri attori latini come Antonio Banderas e Javier Bardem: potrebbe trattarsi di un dettaglio tutt'altro che secondario, dato che in una versione dei fumetti Galactus altri non è che la versione adulta di Franklin Richards, il che vuol dire che la scelta di due attori latini nei ruoli del supereroe e del villain potrebbe suggerire questo legame di parentela.

A tal proposito il noto portale Murphy's Multiverse ha confermato che I Fantastici Quattro sarà effettivamente ambientato in un universo alternativo rispetto al MCU, una realtà appartenente al Multiverso che "deve ancora essere esplorata nei film Marvel Studios" e che, come anticipato dal nuovo poster dedicato alla Torcia Umana, dovrebbe mostrare una Terra anni '60 retro-futurista. Il sito spiega inoltre che "sono giunte alle nostre orecchie alcune voci secondo cui ci sarà qualche collegamento tra Franklin Richards e Galactus nel film".

L'ipotesi generale ora è che i Fantastici 4 sarà ispirato alla Terra X dei fumetti Marvel, una realtà in cui Shalla-Bal diventa Silver Surfer e nella quale Franklin accetta di farsi trasformare in Galactus dall'Alto Evoluzionario per ripristinare l'equilibrio nell'universo e proteggerlo dai Celestiali. Se confermato, allora Fantastici 4 dei Marvel Studios sarà un film decisamente diverso da tutto ciò che i fan hanno visto prima sul grande schermo.

Il film, lo ricordiamo, è atteso per il 25 luglio 2025, con le riprese che inizieranno quest'estate.

