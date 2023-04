Fantastici 4, nuove conferme sui recenti rumor: 'Il casting la prossima settimana'

Ora concitate per gli appassionati dei Fantastici Quattro: dopo che nel corso della giornata di ieri si è parlato di Adam Driver come front runner per il ruolo di Reed Richards e delle attrici in lizza per la parte di Sue Storm, oggi emergono nuove possibili conferme sulle recenti indiscrezioni.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il famoso insider My Time to Shine ha voluto spezzare una lancia a favore della collega Grace Randolph, il cui storico in fatto di scoop non si avvicina minimamente a quello del ben più accreditato Shine: la Randolph, infatti, ieri aveva riportato 'in esclusiva' che tra le prime scelte della Marvel per Sue Storm ci sarebbero attrici come Vanessa Kirby, Mila Kunis e Jodie Comer, e tramite un nuovo intervento su Twitter Shine ha confermato che l'indiscrezione riguardante Mila Kunis è arrivata anche a lui in questi giorni. Non solo, lo scooper ha anche fatto sapere che i Marvel Studios sono vicinissimi a siglare l'accordo per la Donna Invisibile, e che il casting potrebbe essere finalizzato già la prossima settimana.

Ciò chiaramente non vuol dire che la notizia sarà resa pubblica, ma a Hollywood le voci corrono veloci e forse questa volta ci siamo davvero: quel che è certo, è che il tanto atteso casting di Fantastici Quattro sta iniziando a prendere forma e le indiscrezioni che volevano la scelta di Sue Storm come centrale al progetto stanno pian piano dimostrandosi sempre più azzeccate.

Fantastici 4 uscirà il 14 ottobre 2025.