Fantastici 4, novità sulla trama? Il regista svela i fumetti che hanno ispirato il film

Mentre prosegue il toto-nomi degli attori che faranno parte del cast ufficiale di Fantastici 4, il regista dell'attesissimo film Marvel Studios Matt Shakman ha svelato in una nuova intervista le principali fonti di ispirazioni per la storia del reboot targato Marvel Cinematic Universe.

Parlando con la rivista Inverse in occasione del tour promozionale di Monarch: Legacy of Monsters, la serie tv del MonsterVerse di Legendary Pictures in arrivo su Apple TV+, Shakman ha parlato del suo amore per i fumetti dei Fantastici Quattro e di come essere un lettore di lunga data di quei personaggi abbia plasmato il suo nuovo film.

"Non ho guardato tanto gli altri film dei Fantastici Quattro", ha chiarito Shakman. "In realtà, le mie fonti di ispirazione vengono esclusivamente dai fumetti. Sono un grande fan dei fumetti dei Fantastici Quattro, lo sono fin da quando ero un bambino. In preparazione a questo film, sono tornato alle storie originali di Jack Kirby e Stan Lee e di John Byrne e ho rifatto tutto il percorso dall'inizio. Sicuramente trovo molto interessanti le storie di Jonathan Hickman e di Mark Waid e Ryan North, il lavoro che hanno fatto è molto efficace. Il mio compito è stato quello di capire l'essenza di questi personaggi e condensarla nel miglior modo possibile, è stato questo il punto di partenza per approcciarmi al film."

