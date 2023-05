Fantastici 4, novità anche sulla storia: nel film ci saranno 'diversi' araldi di Galactus?

A poche ore dalle clamorose indiscrezioni che vorrebbero Margot Robbie in pole position per il ruolo di Sue Storm in Fantastici Quattro, l'atteso reboot della saga firmato Marvel Studios torna a far parlare di sé con altre novità relative alla trama.

Mentre si continua a parlare di uno spin-off dedicato a Silver Surfer apparentemente già in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus, il noto leaker MyTimeToShineHello ha affermato su Twitter che Terrax sarà l'araldo di Galactus nel nuovo film dei Fantastici Quattro, con Alex Perez di The Cosmic Circus che ha ritwittato lo scoop aggiungendo che Terrax sarebbe stato "uno di loro", suggerendo dunque che il film includerà diversi Araldi di Galactus. Inoltre, Perez ha anche ritwittato il commento di un utente che teorizzava che Silver Surfer non sarebbe apparso, lasciando intendere che il personaggio potrebbe avere un ruolo marginale oppure debuttare direttamente nelle scene post-credit in vista del succitato progetto stand-alone.

Ricordiamo che, qualche giorno fa, sempre il solito My time to shine - tra i più accreditati scooper del settore - aveva anticipato che Marvel vorrebbe Antonio Banderas per il ruolo di Galactus, con il ruolo dell'amatissimo villain Marvel Comics offerto alla star spagnola reduce dal successo planetario de Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio.

Fantastici 4 uscirà il 14 febbraio 2025. Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.