Fantastici 4, novità dal dietro le quinte: quando inizieranno le riprese?

In attesa dell'agognato annuncio del cast di Fantastici 4, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni dal dietro le quinte del prossimo film del franchise cinematografico della Prima Famiglia Marvel, il primo prodotto dai Marvel Studios e ambientato nel Marvel Cinematic Universe.

L'insider Jeff Sneider, parlando al podcast di John Rocha The Hot Mic, ha rivelato che le massime priorità dello studio di Kevin Feige al momento sono quattro: trovare un regista per Spider-Man 4, raddrizzare la nave di Captain America: Brave New World e avviare i lavori su Thunderbolts e Fantastici 4. Nel caso di quest'ultimo, Sneider prevede che ciò avverrà entro la metà di marzo, in riferimento al fatto che il programma è quello di iniziare le riprese durante questo mese: si tratta di un aggiornamento importante, dato che in precedenza era stato reso noto che le riprese di Fantastici 4 sarebbero iniziate a maggio 2024, in vista della data d'uscita fissata per il 2 maggio 2025. Se le fonti di Jeff Sneider sono corrette, allora tutte le tempistiche di Fantastici 4 saranno di conseguenza anticipate, compreso ovviamente l'annuncio del cast.

Per altre curiosità, il noto insider CrypticHDQuality riferisce che parte di Fantastici 4 sarà girato a 18fps, e quando gli è stato fatto notare da alcuni dei suoi follower che i 18fps appartengono all'epoca del formato Super8, ha aggiunto: "State iniziando a capire: ho sentito che F4 avrà a che fare in qualche modo con gli anni '60, il periodo in cui fu inventato il Super8, ma non so perché hanno scelto questo approccio nelle riprese. È comunque qualcosa che ho sentito ma che non posso confermare al 100%".

Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere sui nomi che circolano intorno al cast di Fantastici 4.