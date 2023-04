Fantastici 4, novità sul casting: Mila Kunis c'è, Antonio Banderas in lizza per Galactus!

I rumor sul casting di Fantastici Quattro sono destinati ad accompagnarci fino al momento dell'attesissimo annuncio ufficiale dei Marvel Studios, e in queste ore il celebre insider My time to shine ha svelato nuove interessanti indiscrezioni.

Come potete vedere nei due post pubblicati su Twitter, lo scooper più amato del web ha condiviso che Mila Kunis è davvero in trattative per un ruolo in Fantastici Quattro, ma al contrario di quanto precedentemente riportato l'attrice non sarebbe in lizza per la parte di Sue Storm, bensì per quella di un altro personaggio che apparirà nel film e attualmente sconosciuto.

Nel secondo tweet, forse ancora più entusiasmante, My time to shine avvisa anche che Antonio Banderas sarebbe in trattative per il ruolo di Galactus, uno dei villain più famosi del team: qualche giorno fa, un rapporto indipendente - con indiscrezioni provenienti dall'insider Jeff Sneider - aveva anticipato che la trama di Fantastici 4 avrebbe incluso anche Galactus. Le stelle iniziano ad allinearsi? Potrebbe mancare poco all'annuncio ufficiale del casting da parte dei Marvel Studios, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati se volete saperne di più.

Fantastici 4, lo ricordiamo, uscirà il 14 febbraio 2025 come parte della line-up della Fase 6 del MCU, nel pieno della Saga del Multiverso. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.