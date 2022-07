Fantastici 4 non sarà una storia di origini? Le parole di Kevin Feige sembrano confermarlo

Nei giorni scorsi durante il Comic-Con è stato annunciato che Fantastici 4 sarà il primo film della Fase 6 del MCU, l'ultimo atto della Saga del Multiverso, ma le informazioni sul reboot della saga cinematografica ad opera dei Marvel Studios sono ancora molto scarse.

Ora però, nel corso di una recente intervista promozionale con The Hollywood Reporter, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha finalmente anticipato qualcosa in più su Fantastici Quattro, discutendo una delle questioni che più interessano ai fan del MCU: il film sarà una origin story oppure no? La risposta del super-produttore non lascia spazio ad ulteriori dubbi: "Molte persone conoscono già la storia delle origini dei Fantastici Quattro, la conoscono perfettamente. Molte altre persone, invece, conoscono almeno le basi, per così dire. La nostra sfida è stata quella di realizzare qualcosa che il pubblico non aveva mai visto prima, e ci siamo costretti ad alzare l'asticella molto in alto per riportare questi personaggi sullo schermo".

A giudicare da queste dichiarazioni, sembra che i Marvel Studios approcceranno i Fantastici Quattro esattamente come hanno fatto con Spider-Man: il supereroe di Tom Holland, infatti, nel MCU non ha una vera e propria storia di origini, dato che i suoi esordi erano stati raccontati già due volte sul grande schermo, prima nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire e poi nella saga di The Amazing Spider-Man di Marc Webb con Andrew Garfield; allo stesso modo, anche le origini dei Fantastici Quattro sono state protagoniste di due diversi film, il primo uscito nel 2005 per la regia di Tim Story e il secondo, un reboot, arrivato nel 2015 per la regia di Josh Trank. Tra l'altro, tecnicamente, come saprete i Fantastici Quattro sono già comparsi nel MCU nella figura del loro leader, Reed Richards, interpretato, nella sua variante di Terra-838, dal favorito dai fan John Krasinski in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Che i Fantastici Quattro saranno introdotti nel MCU in maniera simile a quanto accaduto con Tom Holland? E se sarà così, in che modo (e in quale film) potrebbero debuttare? Ditecelo nella sezione dei commenti! Vi ricordiamo che tra tutti gli annunci della Marvel al Comic Con non è arrivata la conferma né del cast né del regista di Fantastici Quattro, e secondo gli insider queste informazioni saranno rese note durante il prossimo Disney Expo, che si terrà il 9 settembre.

Rimanete sintonizzati.