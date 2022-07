Fantastici 4, tutti i nomi del fancasting: da Ana de Armas a Giancarlo Esposito

Cosa ne pensate? Quali sarebbero le vostre scelte di casting per il film per cui pare Kevin Feige voglia Steven Spielberg alla regia? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, ovviamente, vigileremo in attesa di aggiornamenti.

La star di Elvis Austin Butler è invece una delle scelte preferite per il ruolo di Johnny Storm, con Jesse Plemos e Taron Egerton in pole per la parte di Ben Grimm; è però sul personaggio di Victor Von Doom che i fan stanno dando sfogo alla loro fantasia, facendo nomi che vanno da Javier Bardem e Giancarlo Esposito , fino a Nikolaj Coster-Waldau.

Per il ruolo di Reed Richards, neanche a dirlo, il preferito è sempre John Krasinski: i fan non sembrano vedere alternative, con l'ex-star di The Office ritenuta dai più perfetta per la parte; più variegata la scelta per quanto riguarda Sue Storm, con alcuni fan che sembrerebbero preferire la lanciatissima Ana de Armas alla favorita Emily Blunt.

Le recenti voci sull'esclusione di John Krasinski dal progetto dopo l'apparizione dell'attore in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in particolare, sembrerebbero aver fornito ulteriore sprint a quei fan da tempo alla ricerca del cast perfetto per impersonare i membri dell'amatissima famiglia Marvel: ma chi sono i nomi più quotati?

Se il fancasting è sempre stato di casa dalle parti del Marvel Cinematic Universe, il film sui Fantastici 4 si sta rivelando il terreno più fertile mai esistito perché i fan possano fare i nomi dei propri attori preferiti per questo o quel ruolo, tanto per l'affetto verso Reed Richards e soci quanto per il numero di personaggi coinvolti.

@MarvelStudios This is my dream cast for the Fantastic Four movie:



John Krasinski as Reed Richards/Mr. Fantastic



Emily Blunt as Sue Storm/Invisible Woman



Austin Butler as Johnny Storm/Human Torch



Jesse Plemons as Ben Grimm/The Thing



Luke Evans as Dr. Doom — MartinD1964 (@MartinD1964) July 9, 2022

Recently read articles promoting circulating rumors/news that Javier Bardem might be cast as Mr. Sinister and Antony Starr might be cast Sebastian Shaw in @MarvelStudios #MCU, which seems fine. But honestly, Antony Starr as Mr. Sinister and Javier Bardem as Dr. Doom seems better. — UntaPup (@UntaPup) July 15, 2022

Cast Nikolaj Coster-Waldau as Dr Doom in the MCU. - Sign the Petition! https://t.co/RQJZbfn97H via @ChangeAUS — Magnetic Eye (@Magnetic__Eye) July 15, 2022