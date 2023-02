Fantastici 4, Nate Moore entusiasma i fan:'Saranno sorpresi da ciò che stiamo facendo'

I Fantastici 4 sono uno dei team di supereroi Marvel più amati dai fan ma non è mai stata realizzata una versione cinematografica soddisfacente. Inizialmente c'è stato il progetto di Roger Corman che non ha mai visto la luce, il dittico della Fox con protagonisti Chris Evans e Jessica Alba e il disastro di Josh Trank del 2015.

Ora che i diritti dei personaggi sono in mano ai Marvel Studios che i Fantastici 4 entreranno nel Marvel Cinematic Universe, i fan possono aspettarsi il loro ritorno sullo schermo. Scoprite gli ultimi rumor sui Fantastici 4 nel nostro approfondimento.



Il produttore Nate Moore ha dichiarato:"Abbiamo Matt Shankman alla regia che è così talentuoso e che ha realizzato WandaVision per noi, e penso che le persone rimarranno piuttosto sorprese da ciò che stiamo facendo".

Al momento non è stato ancora annunciato il cast e proprio da questo tassello importante gli appassionati inizieranno a valutare il progetto MCU.



In base a quanto anticipato da Kevin Feige, il cast dovrebbe includere star di Hollywood e volti nuovi del settore.

Il casting dei Fantastici 4 non è ancora iniziato ma Feige e il suo team stanno pensando da tempo a come poter valorizzare al meglio il materiale a disposizione.



La prima scelta sarà Sue Storm, interpretata da Jessica Alba nel film targato Fox, e da Kate Mara nella tormentata e criticatissima versione di Josh Trank.