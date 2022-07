Fantastici 4, Ms Marvel (e The Marvels) hanno preparato la strada all'arrivo del team?

Una nuova affascinante teoria diventata popolare in queste ore sostiene che, nel corso della Fase 4 e soprattutto nella scena post credit di Ms Marvel, i Marvel Studios abbiano iniziato a preparare il terreno in vista dell'arrivo dei Fantastici 4.

Del resto il modo in cui il bracciale di Kamala 'sostituisce' la giovane Ms Marvel a Carol Danvers, portando Captain Marvel nella camera da letto della nuova supereroina mutante e teletrasportando lei ovunque fosse la guerriera cosmica degli Avengers in quel momento, sembra funzionare in maniera molto simile ai bracciali di Rick Jones: nei fumetti, infatti, il personaggio di Rick Jones trovava dei bracciali, detti 'Nega-Bande', che gli permettevano di entrare in contatto proprio con Captain Marvel (o almeno la versione Kree Mar-Vell di Captain Marvel), a sua volta intrappolato in una dimensione di anti-materia chiamata Zona Negativa.

Partendo dalla grossa anticipazione che conclude la prima stagione di Ms. Marvel, la teoria ipotizza che il prossimo film The Marvels esplorerà la Zona Negativa, dato che nei fumetti quando Rick Jones utilizzava i bracciali liberava Mar-Vell da questa dimensione di anti-materia trasferendocisi però al suo posto. Naturalmente, i fan dei fumetti Marvel sanno già che la Zona Negativa è strettamente legata ai Fantastici Quattro: nei fumetti classici, la Zona Negativa viene scoperta da Mr Fantastic nel tentativo di fornire a Galactus un'alternativa di conquista per lasciare libera la Terra; nei fumetti Ultimate, addirittura, la Zona Negativa conferisce ai protagonisti i loro superpoteri, trasformandoli nei Fantastici Quattro.

Consapevoli del fatto che, a quanto pare, stando a ciò che ha dichiarato in questi giorni Kevin Feige il film dei Fantastici 4 del MU non sarà una storia di origini, chissà che The Marvels non possa contribuire all'introduzione di questi attesissimi personaggi nell'universo narrativo della saga. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che The Marvels uscirà il 28 luglio 2023, nel bel mezzo della Fase 5, mentre Fantastici 4 sarà il primo film della Fase 6 e arriverà l'8 novembre 2024.