Fantastici 4, Mila Kunis smentisce: 'Non ci sono, ma so chi ci sarà'

Il fantacasting di Fantastici 4 è probabilmente il più appassionante (al pari, forse, di quello per Wolverine) del Marvel Cinematic Universe attuale: i nomi in ballo sono infiniti e di giorno in giorno continuano a trapelarne altri, come quella Mila Kunis che gli ultimi rumor vorrebbero pronta ad accettare il ruolo di Susan Storm.

A smentire il suo possibile coinvolgimento nel film sui Fantastici 4 è stata però la diretta interessata, che in queste ore ha ammesso di essere andata a pranzo con il regista Matt Shakman, ma per questioni che non avevano nulla a che fare con l'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe.

"L'altro giorno siamo usciti e siamo andati a pranzo insieme, e per qualche motivo il giorno dopo io ero nei Fantastici 4. Io non sono nei Fantastici 4, ma so chi ci sarà... Però non voglio mettermi nei guai con Topolino, quindi nessuno di voi ne saprà nulla" sono state le parole con cui Kunis ha messo fine alle nostre speranze di scoprire qualcosa sul cast di uno dei film più importanti del Marvel Cinematic Universe che verrà.

Ci toccherà pazientare ancora un po', insomma: e voi, che nomi avete in mente per il quartetto più amato dell'universo Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Altri rumor, intanto, parlano di Adam Driver come possibile Reed Richards.