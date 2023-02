I Fantastici 4, Michael Chiklis ci riporta nel passato con un post su Twitter

Michael Chiklis, interprete della Cosa ne I Fantastici 4, ha recentemente condiviso un post su Twitter sul suo personaggio che ha fatto tornare indietro nel tempo tutti i fan del celebre film del 2005.

L'immagine mostra la Cosa vestita con smoking e cappello, mentre così scrive Chiklis come descrione del post: "#FBF per aver recitato nei panni della cosa nel film de I Fantastici 4", dove l'hashtag in questione significa Flashback Friday (in quanto il venerdì vi è la tendenza di caricare immagine vecchie per rispolverare i ricordi passati). E a quanto pare non è l'unico membro del cast a provare emozioni simili: ad esempio, anche Stan Lee era innamorato de I Fantastici 4 del 2008

A commentare il film a quasi venti anni di distanza è altresì Peyton Reed, produttore del film: "In realtà ho sviluppato I Fantastici 4 quando ero alla Fox, sarà stato intorno al 2002 o 2003. Nonostante lavorassi lì, quando ho saputo la notizia mi sono subito avvicinato a Tom Rothman, l'allora CEO della FOx Filmed Entertainment. Dopodiché, la produzione è durata per un anno, con uno svariato numero di permutazioni e scrittori che si è alternato nel progetto, comunque sì, la nostra più grande idea era una roba anni '60 che si strutturava un po' come la commedia musicale dei Beatles A Hard Day's Night, senza neanche menzionarne l'origine".

Il film ottenne un grande successo, con 300 milioni di dollari incassati entro la fine dell'anno, dodici candidature a premi cinematografici e un ricco merchandising al suo seguito. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione de I Fantastici 4.