Fantastici 4 MCU, la star di House of the Dragon Matt Smith nel ruolo di Reed Richards?

Quattro personaggi in cerca di attori: dopo l'apparente no di Adam Driver al ruolo di Reed Richards, l'ultimo nome ad emergere come presunto candidato per interpretare il leader del super-team nel reboot dei Fantastici Quattro è quello di Matt Smith, star di House of the Dragon.

Secondo il noto scooper Daniel Richtman, a Matt Smith sarebbe stato offerto il ruolo di Reed Richards, alias Mister Fantastic, poco prima dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA. Con la pre-produzione in pausa a causa degli scioperi in corso, tuttavia, il processo di casting per l'attesissimo cinecomix dei Marvel Studios è stato sospeso e, secondo quanto riferito, non è chiaro se Matt Smith abbia accettato la parte o meno.

L'attore, che ha già debuttato nel mondo Marvel avendo avuto un ruolo chiave in Morbius con Jared Lato, è solo uno dei tanti attori indicati per il cast di Fantastici 4, mentre un folto schieramento di fan della Marvel stanno facendo il tifo per avere John Krasinski nei panni di Mr Fantastic, dopo l'apparizione dell'attore in Doctor Strange in the Multiverse of Madness nei panni di una Variante del famoso supereroe elastico. Nel frattempo, tra gli altri nomi che circolano intorno alla parte ricordiamo quelli di Penn Badgley e Dev Patel.

Fantastici Quattro uscirà il 2 maggio 2025 e sarà il primo film della Fase 6 del MCU.