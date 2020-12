Fantastici 4, il MCU potrebbe approfondire l'amicizia tra Spider-Man e la Torcia Umana

L'annuncio era nell'aria, ma l'ufficialità dell'arrivo dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe nei giorni scorsi ha ulteriormente accresciuto l'attesa dei fan. Ai più attenti non è sfuggito che la scelta di Jon Watts come regista, che per i Marvel Studios ha diretto due Spider-Man e ha in cantiere il terzo, può avere delle implicazioni.

Nei fumetti, infatti, Spider-Man è un grande amico dell'elemento più giovane dei Fantastici 4, la Torcia Umana. I due vivono insieme numerose avventure, e Johnny è tra i pochi a conoscenza dell'identità segreta di Peter Parker. A questo punto è facile pensare che il legame tra i due possa manifestarsi anche nei nuovi film del Marvel Cinematic Universe. Del resto, a Peter finora è mancato un coetaneo supereroe con cui confrontarsi.

La prima volta che la Torcia Umana e Spider-Man comparvero nello stesso fumetto avvenne in The Amazing Spider-Man #1. Inizialmente non c'era troppa simpatia tra i due, ma nel corso del tempo è nata un'amicizia fraterna, che li ha visti anche condividere lo stesso appartamento - convivenza poi interrotta a causa del disordine di Johnny Storm. I due, inoltre, hanno interagito nell'adattamento di Secret Wars in Spider-Man: The Animated Series. Potrebbe proprio essere giunta l'ora, quindi, di ricominciare a coltivare questa amicizia.

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla spiegazione del perché ha senso introdurre i Fantastici 4 nel MCU prima degli X-Men.