Fantastici 4, Marvel svela 5 fumetti da leggere per prepararsi al film

Dopo che un dettaglio nascosto nel nuovo poster di Fantastici 4 ha sostanzialmente confermato una famosa indiscrezione sul film, i Marvel Studios iniziano a scoprire le carte sull'attesissimo film MCU svelando addirittura i fumetti che lo hanno ispirato.

In un link derivato da un codice QR situato sul sito ufficiale Marvel Fantastic Four, infatti, la Marvel presenta ai fan cinque fumetti dei Fantastici 4 che hanno influenzato il film diretto da Matt Shakman: si tratta di Fantastic Four #1, #48, #49 e #50, oltre al volume Fantastici Quattro: La storia della nostra vita #1

Fantastic Four #1 è ovviamente la storia delle origini dei FF, ed è anche il fumetto che ha lanciato l'intero Universo Marvel nel lontano 1961. Fantastic Four #48-50 del 1966 sono i tre numeri che raccontano l'originale Galactus Saga, che probabilmente costituiranno una buona parte dell'arco narrativo del film, visto che il recente casting di Silver Surfer ha apparentemente confermato la presenza di Galactus come cattivo del film. Infine, Fantastic Four: La storia della nostra vita #1 è il fumetto più recente nella lista, essendo uscito nel 2021: racconta una versione alternativa dell'intera carriera dei FF, che si evolve in tempo reale dagli anni '60 ai giorni nostri (il primo numero della serie, elencato nello specifico dalla Marvel, copre l'epoca degli anni '60, che come saprete se ci seguite quotidianamente dovrebbe essere l'ambientazione del film).

Fantastici 4 uscirà a luglio 2025. Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere su Fantastici 4.

Su Avatar - 4K Remast. (3 dischi) è uno dei più venduti di oggi.