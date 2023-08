Fantastici 4, la Marvel ci riprova: Adam Driver sarà avvicinato dopo lo sciopero

La soap opera più appassionante degli ultimi tempi continua: dopo la conferma del casting di Vanessa Kirby in Fantastici 4, arrivata per ora solo dai maggiori scooper del settore e non dalla Disney o dai Marvel Studios, proseguono le voci sul coinvolgimento di Adam Driver nel prossimo film MCU.

Secondo quanto riferito nelle scorse settimane, Adam Driver avrebbe rifiutato il ruolo di Mr Fantastic dopo aver letto una versione precedente della sceneggiatura del film, ma il regista del film Matt Shakman avrebbe in mente una visione chiara del film e del team al centro del racconto, e a quanto pare di quella visione Adam Driver è un protagonista principale: stando a quanto riportato in queste ore dal famoso scooper Daniel Richtman, infatti, i Marvel Studios incontreranno di nuovo Adam Driver una volta terminati gli scioperi WGA e SAG-AFTRA, col piano di Kevin Feige e Matt Shakman che consisterebbe nel consegnare all'attore la nuova sceneggiatura del film firmata da Josh Friedman e scoprire se questa versione della storia possa finalmente stuzzicarlo.

Ricordiamo che, sempre secondo le indiscrezioni, Vanessa Kirby avrebbe firmato per Sue Storm prima dell'inizio degli scioperi, insieme a Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach in un ruolo attualmente sconosciuto; tuttavia, l'annuncio del cast del film arriverà solo quando a Hollywood le cose saranno tornate alla normalità.

Fantastici 4 uscirà nelle sale il 2 maggio 2025. Per altri contenuti, scoprite le ultime novità sulla trama di Fantastici 4.