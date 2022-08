Fantastici 4, Lily James come Donna Invisibile? Tra le alternative anche Jodie Comer

Il panel dei Marvel Studios alla D23 si sta avvicinando, e di conseguenza incalzano i rumor e le indiscrezioni sull'attesissimo annuncio relativo al reboot dei Fantastici Quattro per il MCU.

Dopo il nome di Matt Shakman di WandaVision per il ruolo di regista e quello di Penn Badgley per la parte di Mr Fantastic, il noto portale CBM rimbalza sulle proprie pagine un tweet che in queste ore ha attirato molte attenzioni su di se: come potete vedere in calce all'articolo, il post anticipa che Lily James è in lizza per la parte della Donna Invisibile, ma che oltre a lei i Marvel Studios starebbero sondando diverse alternative, tra le quali Amanda Seyfried, Phillipa Soo, Jodie Comer, Saoirse Ronan e Vanessa Kirby.

Naturalmente nulla di confermato, e a circa dieci giorni dall'evento che porterà i Marvel Studios sul palco virtuale della D23 Expo, è molto probabile che bisognerà attendere proprio quell'appuntamento per avere conferme ufficiali da parte della compagnia. Nel frattempo, però, nulla vi/ci vieta di immaginare come sarebbe Lily James o una delle altre attrici citate dal report nei panni di Sue Storm: chi vorreste vedere nel film dei Fantastici Quattro? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Il film, lo ricordiamo, uscirà l'8 novembre 2024 come primo capitolo della Fase 6 del MCU, ed inaugurerà l'atto finale della Saga del Multiverso.