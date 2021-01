Fantastici 4, a Kevin Feige dispiace che Iron Man non potrà incontrare Reed Richards

Nonostante l'entusiasmo che circonda l'arrivo dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe, il cui film è stato affidato alla regia di Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Far From Home) alcuni fan hanno notato che, a meno di sorprese, il franchise non potrà mostrare l'incontro tra due geni come Tony Stark e Reed Richards.

Quando CinemaBlend gli ha fatto notare la cosa, Kevin Feige ha confermato di essere rattristato dalla mancata interazione tra i due personaggi. "Sì. Voglio dire, come hanno sempre fatto anche i fumetti, devi gestire una continuity che è il punto di tempo in cui si trova la storia in corso, ed è lì che ci troviamo" ha commentato il produttore, attento come sempre a non entrare nello specifico della questione per evitare anticipazioni. "Passo più tempo ad entusiasmarmi per queste cose piuttosto che essere triste per ciò che non c'è."

Anticipato dal presidente dei Marvel Studios durante il San Diego Comic-Con del 2019, il film dedicato ai Fantastici 4 è stato annunciato ufficialmente lo scorso dicembre nel corso dell'Investors Day della Disney. Al momento non sono stati rivelati né i dettagli sul cast né sulla data di uscita nelle sale, che comunque non avverrà prima del 2023 e forse anche oltre.



Intanto, vi lasciamo a cosa vorremmo dai Fantastici 4 di Jon Watts.