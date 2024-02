Fantastici 4 e Kang il conquistatore: spiegazione del legame con Reed Richards

Dopo le ultime novità sul casting di Galactus, Silver Surfer e Dottor Destino in The Fantastic 4, non possiamo continuare a parlare dell'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios senza tirare in ballo il legame del team con Kang il conquistatore.

Non tutti sanno, infatti, che Kang il conquistatore è imparentato con uno dei membri dei Fantastici 4, nello specifico con il leader del team, Reed Richards: in origine infatti Kang nasce come Nathaniel Richards, uno scienziato del 31imo secolo discendente sia di Reed Richards che del Dottor Destino (per complicare le cose, a causa dei paradossi temporali tecnicamente Kang sarebbe il fratellastro di Mr Fantastic) che, dopo aver scoperto il viaggio nel tempo grazie al potere della piattaforma temporale di Destino, la usò per viaggiare nell’antico Egitto e diventare il faraone Rama-Tut (non a caso, gli ultimi rumor sulla trama di The Fantastic 4 parlano dell'apparizione di questa variante di Kang).

Kang condivide il nome con il padre di Reed, che si chiamava appunto Nathaniel (anche lui a sua volta un viaggiatore nel tempo che in alcune realtà alternative del Multiverso è diventato a sua volta Kang, tanto per rendere più chiare le cose), e nacque quando quest'ultimo viaggiò nel futuro dal XIX secolo: lì ebbe un figlio da una donna di quell'epoca, dunque Nathaniel/Kang e Reed Richards sono fratellastri figli dello stesso padre.

Questa 'parentela' sarà mai esplorata nel MCU? Staremo a vedere.