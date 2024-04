Fantastici 4, Joseph Quinn non si ispirerà a Chris Evans per la Torcia Umana

I due film sui Fantastici 4 usciti nel 2005 e nel 2007 non saranno passati alla storia come i migliori cinecomic di sempre, ma vantano ancora un discreto numero di fan grazie soprattutto a un cast ritenuto da molti decisamente azzeccato. I paragoni in vista dell'imminente reboot, insomma, sono inevitabili.

Le nuove star del Marvel Cinematic Universe, però, hanno le idee ben chiare al riguardo: Joseph Quinn, ad esempio, dopo aver scherzato sulla sua volontà di darsi fuoco per prepararsi alla Torcia Umana ha voluto chiarire che cercherà di non imitare la performance del suo predecessore Chris Evans.

"Ricordo di aver apprezzato moltissimo la prova di Chris Evans nei panni di Johnny nel vecchio film. [...] Però devi essere in grado di dar vita a una tua versione, quelli sono dei panni un po' troppo grandi da indossare" sono state le parole della star di Stranger Things, che ha poi aggiunto: "Ho avuto modo di parlare con il regista Matt Shakman ed è stato molto chiaro su ciò che hanno in mente di fare".

Non aspettiamoci, insomma, tentativi di scopiazzature: il Johnny Storm di Joseph Quinn sarà qualcosa di completamente nuovo, al netto dell'amore per i vecchi film pre-Marvel Cinematic Universe. Torcia Umana a parte, comunque, questo è il momento buono per fare un recap di tutto ciò che sappiamo sui nuovi Fantastici 4.

WONKA (DS) è uno dei più venduti oggi su