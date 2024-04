Fantastici 4, Joseph Quinn: 'Cosa farò per prepararmi a Johnny Storm? Mi darò fuoco'

Fantastici 4 è sempre più vicino,e tra continui rumor e incessanti indiscrezioni uno degli attori protagonisti, Joseph Quinn, ha rotto il silenzio sul progetto e sulla sua interpretazione nel corso di una nuova intervista promozionale.

Ospite Facts Comic-Con in Belgio, l'attore di Stranger Things, che rivedremo a novembre nel cast de Il gladiatore 2 di Ridley Scott, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto dei Marvel Studios, che sarà diretto dal regista di WandaVision e Monarch: Legacy of the Monsters Matt Shakman e le cui riprese inizieranno ad agosto: quando gli è stato chiesto se poteva rivelare il suo lavoro di preparazione per la parte di Johnny Storm/Torcia Umana, Joseph Quinn ha dimostrato di avere la battuta pronta scherzando: "Certo, mi darò fuoco ogni giorno da qui all'inizio delle riprese!".

Ricordiamo che, oltre a Quinn, nel cast di Fantastici 4 sono stati confermati ufficialmente Pedro Pascal (Il Trono di Spade, The Last of Us) nei panni di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) nei panni di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, ed Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias La Cosa. All'inizio di questa settimana, è arrivata la notizia che Julia Garner (Ozark) è stata scelta per interpretare una versione femminile di Silver Surfer, Shalla-Bal.

I dettagli della trama sono ancora un mistero, ma una voce recente afferma che I Fantastici Quattro sarà ambientato in un universo alternativo che avrà un look da anni 60 retro-futuristici: questo dettaglio potrebbe essere stato confermato anche dal nuovo poster ufficiale di Fantastici 4, dedicato proprio a Torcia Umana.

