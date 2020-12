Fantastici 4, Jon Watts alla regia vuol dire crossover con Spider-Man?

Il mondo Marvel sta ancora tentando di recuperare il fiato dopo l'interminabile sequela di emozioni di stanotte: il Disney Investor Day è stato come un Natale in leggero anticipo, con una sfilza di film e serie annunciati nel giro di poche ore tra cui, ovviamente il tanto agognato film sui Fantastici 4.

L'arrivo di Mr. Fantastic e soci è dunque finalmente ascrivibile al registro delle certezze, per cui ecco che la maggior fonte di divertimento per i prossimi tempi sarà presumibilmente la ricerca di indizi ed anticipazioni di ogni tipo su ciò che vedremo nel film.

Il nome di Jon Watts come regista, d'altronde, apre ad alcune ipotesi decisamente interessanti: il regista è infatti legato a doppio filo a Spider-Man, essendoci la sua firma su entrambi gli standalone con Tom Holland (nonché sul terzo in arrivo), per cui è lecito pensare che la sua presenza dietro la macchina da presa possa in qualche modo portare ad un'apparizione più o meno fugace del nostro Peter Parker nel film che introdurrà finalmente i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe.

Per ora, comunque, tutto ciò non è che un bel fantasticare: la speranza è che ulteriori sviluppi vengano comunicati il prima possibile! Ad ispirare ipotesi del genere, comunque, c'è anche il fatto che Watts potrebbe aver anticipato il film sui Fantastici 4 in Spider-Man: Far From Home.