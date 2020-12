Fantastici 4, Jon Watts aveva anticipato il film già in Spider-Man: Far From Home?

Come già anticipato nel corso della notte dopo l'annuncio ufficiale avvenuto nel corso dell'Investor Day della Disney, la Marvel ha confermato l'arrivo del suo nuovo film con protagonisti i Fantastici 4, che per la prima volta saranno inclusi nel Marvel Cinematic Universe dopo i due dimenticabili film targati Fox diretti da Tim Story.

Il nuovo film dedicato alla celebre famiglia di supereroi Marvel, il primo che farà parte del Marvel Cinematic Universe, sarà diretto da Jon Watts, già regista per Marvel Studios di Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e l'imminente Spider-Man Three.

C'è in realtà una recente indiscrezione che, utilizzando un frame preso da Spider-Man: Far From Home, in qualche modo anticipava l'annuncio fatto ieri da Kevin Feige e il fatto che ad occuparsi del nuovo film dei Fantastici 4 sarebbe stato proprio Watts. Nel frame in questione si può vedere molto bene come mentre Spider-Man si dondola per le strade di New York appare un cartello di "lavori in corso" che indica una progressione numerica (1...2...3...?) con sotto la scritta: "Non vediamo l'ora di mostrarvi quello che sta per arrivare!".

Alcuni fan hanno quindi interpretato la scritta e la progressione come un indizio dell'arrivo dei Fantastici 4 e Feige aveva commentato questo episodio: "Non avevo visto ancora quel cartello. Penso sempre che le speculazioni facciano bene, sia che si rivelino corrette, come capita a volte, sia che siano sbagliate, come capita spesso".

Anche lo stesso Watts ci aveva scherzato su: "Adoro la confidenza con cui vengono scritti questi rumor. Li adoro perché sai bene il tipo di divertimento che questi film cercano di raggiungere, indovinare cosa è reale e cosa non lo è, e l'intera idea delle false notizie è all'interno del film stesso, è quello il messaggio".

Siete contenti che sarà Jon Watts a dirigere il nuovo film dei Fantastici Quattro? Pensate che, considerato il suo coinvolgimento, dovremo aspettarci atmosfere teen come è stato per Spider-Man? Ditecelo nei commenti!