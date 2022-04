Fantastici 4, Jon Watts abbandona la regia del film Marvel

Con un annuncio a sorpresa i Marvel Studios comunicano che il regista di Spider-Man Jon Watts non dirigerà più il film del MCU dedicato ai Fantastici 4.

Sembra che Jon Watts passerà un po' di tempo lontano dal MCU.

Il regista di Spider-Man: No Way Home ha fatto sapere, in accordo con i Marvel Studios, che non sarà più lui a portare avanti il progetto dedicato alla prima famiglia di eroi della Casa delle Idee.

Nel dicembre 2020 era stato annunciato che Jon Watts avrebbe portato i Fantastici 4 nel MCU, e l'entusiasmo dei fan non poteva che essere alle stelle vedendo l'ottimo lavoro svolto con Peter Parker a.k.a. l'amichevole Spider-Man di Quartiere interpretato da Tom Holland. E mentre sembra che il regista che il regista sia ancora legato a quel franchise (si parlava di una nuova trilogia di Spider-Man con Holland), un film che adesso non sarà più nelle sue mani è proprio I Fantastici 4.

Questo perché il regista necessiterebbe di "una pausa dal mondo dei supereroi", come riporta Deadline: "Realizzare questi tre film di Spider-Man è stato davvero incredibile, un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Sarò eternamente grato di aver atto parte del Marvel Cinematic Universe per sette anni. Spero di poter presto tornare a lavorare di nuovo insieme e non vedo l'ora di vedere prendere vita la fantastica visione che hanno per i Fantastici 4" ha dichiarato Watts.

"Collaborare con Jon ai film di Spider-Man è stato un vero piacere" hanno affermato in un comunicato ufficiale Kevin Feige e Louis D’Esposito, il Presidente e co-Presidente dei Marvel Studios "Non vedevamo l'ora di poter tornare a lavorare con lui per portare i Fantastici 4 nel MCU, ma comprendiamo e sosteniamo pienamente le sue ragioni per allontanarsi dal progetto. Siamo ottimisti che avremo di nuovo opportunità di lavorare insieme in futuro".

Al momento non abbiamo altre informazioni su come procederà lo sviluppo del film ora che dovrà partire di nuovo la ricerca per la regia, ma vi terremo aggiornati.