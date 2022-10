Fantastici 4, John Krasinski sarà ancora Reed Richards? Emily Blunt: 'Ci spero'

Quest'anno in Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia abbiamo visto il debutto nel Marvel Cinematic Universe della variante Terra-838 di Reed Richards, primo membro dei Fantastici Quattro ad apparire in uno dei progetti dei Marvel Studios dopo l'acquisizione dei diritti della Fox da parte di Disney.

Nella film diretto da Sam Raimi, il personaggio è stato interpretato a grande richiesta da John Krasinski, anche se per pochi minuti a causa di Wanda Maximoff. Ma l'attore tornerà a rivestire i panni di Reed Richards anche nella tanto attesa pellicola sui Fantastici 4, rinviata al 2025?

"Lo spero. Lo spero. Non si sa mai. Sono stata davvero felice per lui perché so quanto sia un grande fan. E capisco perché le persone ci sperano così ardentemente e appassionatamente. Ora fa parte della nostra storia cinematografica. Quindi era entusiasta", ha dichiarato nella sua ultima intervista con HeyUGuys Emily Blunt, moglie di John Krasinski.

Secondo i fan, la stessa Emily Blunt sarebbe la scelta perfetta per il ruolo della moglie di Reed, Sue Storm, ma l'attrice ha già chiarito in passato di non avere nessuna intenzione di prendere parte ad un cinecomic. Anni fa la Blunt era stata in realtà scelta dalla Marvel per il ruolo di Vedova Nera in Iron Man 2 del 2010, un'opportunità poi sfumata a causa dei conflitti di programmazione dell'attrice, impegnata con "I fantastici viaggi di Gulliver".

Per salutarvi, vi lasciamo con gli ultimi aggiornamenti sul cast di Fantastici 4.