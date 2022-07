Fantastici 4, John Krasinski ci sarà oppure no? Facciamo chiarezza

Dopo aver visto John Krasinski nel ruolo di Mr. Fantastic in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i fan non vogliono sapere altro. Nonostante il pessimo trattamento, rivolgono lui nel ruolo per i Fantastici 4. Ma al Comic-Con non si è saputo niente sul cast, solo la data d'uscita. E un leak non fa ben sperare.

Ricchissima di annunci la seconda giornata del panel Marvel Studios al San Diego Comic-Con, stavolta dedicato ai progetti live-action e dunque, ovviamente, a tutti i film che vedremo nel prossimo futuro. In realtà gli annunci si sono spinti fino alla Fase 6, con Fantastici 4 che la aprirà l’8 novembre 2024 per poi essere seguito dalla nuova, incredibile doppietta di Avengers. Una delle interviste più importanti, pur passata in sordina, l’ha tenuta Kevin Feige, anticipando che non tutti i film e le serie della Fase 5 e 6 del MCU saranno strettamente collegati. A parte questo però, su Fantastici 4 non si è saputo molto altro, soprattutto in fatto di cast.



Qualche giorno fa, un rumor fatto circolare da TheDisInsider aveva preannunciato che non avremmo visto l’annuncio del cast a questo Comic-Con, spostandolo piuttosto al D23 Expo, che invece si terrà il 9 settembre. Tutti si chiedono se per allora non ci sarà proprio John Krasinski in persona ad annunciare un suo ritorno nel ruolo di Mr. Fantastic dopo quanto visto nel secondo capitolo del Doctor Strange. In realtà però, un leak anonimo riportato da 4Chain – e tutto da verificare, lo sottolineamo – sostiene che sarà Penn Badgley a ottenere il ruolo. L’attore, come noto, ha interpretato Dan Humphrey in Gossip Girl e Joe Goldberg in You. Per la Donna Invisibile, lo stesso leak nega la partecipazione di Bryce Dallas Howard ma scommette invece, fra le altre, su Natalia Dyer di Stranger Things.



Infine, sarebbe Simon Baker di The Mentalist il più corteggiato per il ruolo di Doctor Doom, ma staremo a vedere. Per quanto riguarda Reed Richards, attenersi alle regole applicate finora dal Marvel Cinematic Universe per quanto riguarda il Multiverso, non offre una risposta definitiva. Questo perché, come abbiamo visto, per alcuni personaggi si mantiene sempre lo stesso attore (Doctor Strange o Wanda) ma per altri in diverse realtà si effettua un recasting (Captain Marvel). L’unica cosa a poter convincere Feige della scelta, non ricadesse su Krasinski, è l’amore dimostrato dai fan nei confronti dell’attore.



Nel frattempo, qualche aggiornamento dal lato serial del MCU: grandi novità su I Am Groot di James Gunn, fra primo trailer e rinnovo di stagione; Agatha House of Harkness ha cambiato titolo mentre Cobie Smulders ha anticipato sviluppi inquietanti per Secret Invasion e Nick Fury; infine il legame fra Daredevil e Jennifer Walters nella serie in arrivo e quanto legal drama vedremo in She Hulk. Risposta: tanto.