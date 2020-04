Fantastici 4, John Krasinski nel MCU? Il web impazzisce per Reed Richards

Reed Richards è diventato di tendenza nelle ultime ore sui social dopo i rumors sul possibile incontro tra John Krasinski e Marvel Studios per parlare di un ruolo nell'Marvel Cinematic Universe per il regista di A Quiet Place. Sin dall'acquisto di Fox da parte della Disney, i fan hanno iniziato a sperare di vedere i Fantastici 4 nell'MCU.

In precedenza Fox ha lavorato ad un franchise di successo sugli X-Men mentre meno fortuna hanno avuto le trasposizioni cinematografiche dei Fantastici 4, in particolare l'ultimo film del 2015.

Ora che è passato tutto in mano alla Disney la possibilità di vedere i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe è concreta.

Al Comic-Con di San Diego, Kevin Feige aveva confermato che un film sui Fantastici 4 sarebbe in cantiere.



E da tempo i fan pensano a John Krasinski come interprete perfetto di Reed Richards, riscontrando anche l'entusiasmo di Krasinski per l'eventuale possibilità d'interpretare Mr. Fantastic.

Ora girano nuove voci che vorrebbero John Krasinski impegnato a discutere di quest'eventualità con la Marvel. Il rumor di Krasinski che parla di Reed Richards con Marvel Studios ha scatenato ovviamente il web, tanto da far diventare di tendenza sui social il nome del personaggio.

Per quanto riguarda l'MCU, proprio ieri James Gunn ha dato i voti ai film di Iron Man e Thor. Tra le news che riguardano gli Avengers, Don Cheadle ha confessato la scadenza del suo contratto come War Machine con Marvel Studios.