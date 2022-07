Fantastici 4, John Krasinski fuori? Leak svela il cast, c'è una star di Stranger Things

Proseguono le indiscrezioni sul futuro del MCU a pochi giorni dalla presentazione al San Diego Comic-Con: dopo le clamorose indiscrezioni su Steven Spielberg alla regia di Fantastici 4, però, arrivano pessime notizie per i fan di John Krasinski.

Come prevedibile, infatti, dopo il cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia a quanto pare John Krasinski non riprenderà il ruolo di Reed Richards, con i Marvel Studios intenzionati a trovare un attore più giovane per la parte di Mr Fantastic: in tal senso, lo stesso 'leaker' che ha anticipato l'addio di Krasinski nello stesso rapporto avrebbe anche svelato l'intero cast di Fantastici 4.

Secondo le informazioni ottenute dal leaker anonimo - particolare che, va detto, di certo non incrementa la veridicità di queste informazioni, originarie di 4Chain prima di rimbalzare un po' sui tutti i maggiori siti specializzati - il ruolo di Reed Richard sarà affidato a Penn Badgley, noto per i suoi ruoli come Dan Humphrey in Gossip Girl e Joe Goldberg in You; inoltre, per la parte di Sue Storm sono in pole position Melissa Benoist e Natalia Dyer, star rispettivamente di Supergirl di The CW e Stranger Things di Netflix, col rapporto che cita anche Jharrel Jerome di Moonlight per un ruolo non specificato. Il leaker, inoltre, smentisce anche il coinvolgimento Bryce Dallas Howard, precedentemente al centro di un rumor che la voleva in corso per il ruolo della Donna Invisibile. Infine, per quanto riguarda il cattivo, Simon Baker di The Mentalist è "corteggiato" per il ruolo, che presumibilmente sarà quello del classico avversario dei Fantastici Quattro, il Dottor Destino, interpretato dall'australiano Julian McMahon nella versione del film del 2005.

Chiaramente vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di nuovi aggiornamenti. Ma, nel frattempo, vi chiediamo: cosa ne pensate di questo 'possibile' cast? Ditecelo nei commenti!