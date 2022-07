Fantastici 4, John Krasinski sarà nel film? Risponde l'attore

In questi giorni, dopo l'apparizione in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tutti si chiedono se John Krasinki sarà in Fantastici 4, nuovo film del MCU in arrivo prossimamente. Le teorie sulla sua presenza o meno sono tante, e adesso l'attore risponde alle voci.

Nel corso del Comic-Con di San Diego, gli Studios hanno annunciato che il film dedicato ai Fantastici 4 aprirà la Fase 6 del MCU, e che raggiungerà le nostre sale nel 2024. Tuttavia non sono state rivelate altre notizie relative alla pellicola, e ora tutti si chiedono se il cast di Fantastici 4 sarà annunciato al Comic-Con o in un'altra occasione. L'ultima opzione, infatti, alimenterebbe le campagne online lanciate dai fan che chiedono la presenza di Krasinski nella pellicola.

Proprio l'attore è intervenuto nel corso del The Tonight Show con Jimmy Fallon, dove il presentatore gli ha chiesto di commentare l'annuncio del film sui Fantastici 4. Krasinski ha subito chiarito che non potrebbe dare informazioni neanche se volesse, perché "non ti dicono nulla finché non inizi a filmare". Quando invece gli è stato chiesto della Sue Storm di Emily Blunt, l'attore ha mimato la sua morte, che probabilmente avverrebbe per mano dei Marvel Studios se rivelasse qualcosa. Dunque è chiaro che di informazioni da Krasinski non ne arriveranno molte per ora, anche perché lui stesso ha dichiarato di non essere a conoscenza dei piani futuri della Marvel per il suo Reed Richards nel MCU. Ora non ci resta che attendere per ottenere maggiori informazioni.