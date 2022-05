Fantastici 4: John Krasinski sarà davvero Reed Richards? L'indizio che fa sperare i fan!

La notizia della conclusione di Jack Ryan con la Stagione 4 che arriverà nel 2023 fa sperare i fan sul fatto che Krasinski sia ormai libero da un impegno importante come la serie Prime Video ; inoltre, Krasinski non tornerà nemmeno per la regia di A Quiet Place 3, lasciando intendere che sarà impegnato a fare altro nel prossimo futuro. I fan puntano tutto sul suo futuro impegno con la Marvel per interpretare Reed Richards ne I Fantastici 4 e nel futuro del MCU al cinema.

Se avete avuto modo di vedere la pellicola di Sam Raimi che prosegue le avventure del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, saprete già che John Krasinski appare come Reed Richards in un universo alternativo in cui questi è uno dei membri degli Illuminati, insieme a Stregone Supremo Mordo, Professor X, Black Bolt, Captain Marvel e Captain Carter. Tuttavia, non è chiaro se l'attore riprenderà il ruolo anche nella versione Marvel Studios dei Fantastici 4 , con la storia ambientata nell'Universo Cinematografico Marvel.

