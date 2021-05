I Fantastici 4, John Krasinski dice 'cavolo, sì!' a interpretare Reed Richards nel MCU

Sempre in occasione del tour promozionale di A Quiet Place 2, dopo aver ascoltato la risposta di Emily Blunt relativa alla Donna Invisibile, adesso qualcuno è tornato a chiedere a John Krasinski di commentare il fan casting che lo vorrebbe - anzi, lo desidererebbe - come Reed Richards nel prossimo Fantastici 4 di Jon Watts.

Al contrario della moglie e attrice, molto più sostenuta nell'esprimere interesse per interpretare Susan Storm nel MCU, Krasinski parlando con UPROXX ha detto che per lui sarebbe fantastico ottenere un simile ruolo in un film come Fantastici 4. E questa è la sua risposta:



"Oh, non ci avevo nemmeno pensato. Così mi fanno sembrare più intelligente di quello che in realtà sono. Vi dico la verità: mi sono sentito stupido perché volevo inviare un'email a Kevin Feige per chiedergli scusa dopo la mia uscita di qualche tempo fa su Reed Richards, per dirgli che è lui al comando e non volevo metterlo sotto pressione. Ho solo risposto onestamente a una domanda con 'diavolo sì, interpreterei subito Mr. Fantastic', ma non sapevo ci avrebbero fatto dei titoli di giornale".



In merito alla risposta della Blunt, invece, è lo stesso Chris Killian, giornalista che l'ha intervistata, ad aver voluto chiarire la situazione su Twitter, condividendo il filmato per intero e spiegando: "Il contesto è tutto. Per tutti coloro che se la sono presa per una certa clip da 4 secondi con protagonista Emily Blunt condivisa ieri, ho pensato di postare una versione più lunga. Emily è stata adorabile, divertente e molto gentile" afferma il reporter, e aggiunge "E per aggiungere ancora più contesto, quest'intervista è stata girata più di un anno fa".



I Fantastici 4 non ha ancora una data d'uscita ufficiale.