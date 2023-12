Fantastici 4, Jodie Comer si tira fuori definitivamente dal ruolo di Sue Storm?

Sembrava fatta per Jodie Comer nei Fantastici 4, ma, alla luce di una sua nuova intervista, è probabile che l'attrice non entrerà nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Sue Storm. Scopriamo il perché.

"È così divertente" ha dichiarato Comer, "perché le persone vengono da me – siano esse amici o parenti – e mi dicono: 'Stai facendo X, Y e Z?' E io rispondo: 'No'".

Ha inoltre continuato: "Ho sempre avuto le idee molto chiare su dove voglio andare. Ecco perché alcune voci che emergono potrebbero non coincidere necessariamente con qualcosa che mi interessa fare. In ogni caso, non stroncherei mai queste proposte sul nascere: chissà dove sarà in futuro, o cosa potrei voler fare negli anni a venire. Le persone cambiano, così come i loro interessi".

Una chiara dichiarazione di intenti? L'ammissione di non prendere parte ai Fantastici 4? Le sue parole presuppongono che in futuro potrebbe cambiare idea, ma, considerando che il casting del film MCU si sta svolgendo in questo periodo, probabilmente l'attrice ha già scelto di non partecipare; e non soltanto nel film in questione, ma anche in tutti quelli riguardanti i supereroi più in generale. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da parte della produzione.

Un altro rumor suggerisce la possibile partecipazione di Cillian Murphy nei Fantastici 4 per interpretare Dottor Destino, mentre altri riguardano Anya Taylor e Javier Bardem. Le ipotesi si estendono anche alla narrazione: alcune indiscrezioni suggeriscono la presenza di un triangolo amoroso tra i quattro personaggi principali, mentre altri di un inaspettato Silver Surfer donna (proprio come la variante Earth-829).