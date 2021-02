I Fantastici 4, Jennifer Lawrence nel film del MCU? L'improbabile rumor

Di rumor bizzarri ne abbiamo sentiti parecchi finora, e sebbene sia ormai noto che nel MCU vige la regola "mai dire mai", in questo caso crederci potrebbe non essere così semplice per diverse ragioni. Eppure, c'è chi sostiene che Jennifer Lawrence sarà nel nuovo film dei Fantastici 4.

Sì, è vero: non sarebbe certo la prima volta che un attore interprete di un altro personaggio Marvel venga poi richiamato per un nuovo ruolo nel MCU (qualcuno ha detto Chris Evans?) eppure in questo caso potrebbe essere più difficile che accada.

Ma partiamo dall'inizio: il Daily Telegraph (via Murphy's Multiverse), sito d'informazione australiano, avrebbe riportato la notizia secondo cui l'attrice Jennifer Lawrence sarebbe già in viaggio verso l'Australia per raggiungere il set de I Fantastici 4 in tempo per l'inizio delle riprese.

Ora, considerando che il regista del film sarebbe Jon Watts, attualmente impegnato con le riprese di Spider-Man 3 in quel di Atlanta, e che la data d'inizio delle riprese per la pellicola sulla prima famiglia di Casa Marvel non dovrebbe essere ancora così vicina, sono legittimi i sospetti sulla validità del rumor.

In più, visti i recenti risvolti in WandaVision che hanno visto coinvolto un altro attore degli X-Men, è lecito chiedersi se a questo punto i Marvel Studios assegnerebbero davvero un ruolo diverso, e magari anche tra i principali (si presume che la parte a cui si fa riferimento non sia la stessa interpretata finora sul grande schermo... Forse Sue Storm/La Donna Invisibile?) a un'attrice che è stata già interprete di un personaggio chiave in un franchise non ancora del tutto abbandonato (anche se non sappiamo altro al momento sui progetti per il Multiverso).

Un'ultima ma minore remora verrebbe poi dal fatto che la Lawrence è attualmente impegnata sul set del film Netflix Don't Look Up, anche se sembrerebbe che le riprese si siano concluse proprio in questi giorni.

Insomma, ci sono molti se e molti ma, e bisogna verificare l'attendibilità delle voci, ma voi che ne pensate? Se dovessero rivelarsi veritiere, come vedreste la Lawrence negli eventuali panni de La Donna Invisibile? Fateci sapere nei commenti.