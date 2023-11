Fantastici 4, Javier Bardem in trattative per il villain: ma Galactus o Dottor Destino?

Dopo la conferma che Pedro Pascal sarà Reed Richards in Fantastici 4 dei Marvel Studios, le novità sul casting dell'attesissimo film Marvel Cinematic Universe non si fermano e da Hollywood si parla anche di Javier Bardem nei panni di uno dei villain della saga.

Secondo un nuovo aggiornamento del famoso scooper e insider Jeff Sneider, infatti, la star di Non è un paese per vecchi e Skyfall Javier Bardem è attualmente nel mix per interpretare Galactus nel reboot dei Fantastici Quattro della Marvel: il rapporto specifica che, a differenza della situazione di Pedro Pascal, non si tratta di una 'cosa fatta' e che c'è ancora la possibilità che venga scelto un altro attore al posto di Javier Bardem, e che molto dipenderà dai conflitti di programmazione che l'attore potrebbe avere con il prossimo film di F1 della Apple.

In tal senso ci vengono in aiuto i noti scooper Can we get some toast e My time to shine hello, secondo i quali il favorito per la parte di Galactus è ancora Antonio Banderas, il cui nome è stato accostato al casting di Fantastici Quattro per diversi mesi. Non è dato sapere a questo punto chi interpreterà Dottor Destino, personaggio che secondo i rumor dovrebbe apparire nella scena post-credit del film dei Fantastici Quattro in attesa di andare a ricoprire un ruolo molto più grande nel futuro del MCU.

Quel che è certo è che, come promesso, con la fine definitiva dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA pare proprio che i Marvel Studios abbiano schiacciato l'acceleratore dal punto di vista della pre-produzione di Fantastici Quattro, che nei giorni scorsi ha aperto i battenti ai Pinewood Studios, in Inghilterra.

Vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.