Fantastici 4, Jake Gyllenhaal per Reed Richards e cambio di sesso per Silver Surfer?

Ora che lo sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA è finalmente terminato i Marvel Studios annunceranno il cast dei Fantastici 4 nei prossimi giorni o al massimo settimane, in vista dell'inizio delle riprese nella primavera del 2024 e con l'uscita del film attesa per il 2 maggio 2025.

Tuttavia i rumor sul casting di Fantastici 4 ovviamente continuano senza sosta, e dagli ultimi aggiornamenti arrivati dai principali insider del settore - aggiornamenti più o meno accurati ma impossibili da verificare attualmente - sappiamo che Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) è stata scelta per Sue Storm, alias la Donna Invisibile, mentre Joseph Quinn, star emergente di Stranger Things, interpreterà suo fratello Johnny, alias la Torcia Umana, e l'attore di The Bear e The Punisher di Netflix Ebon Moss-Bachrach è pronto per Ben Grimm, alias La Cosa.

Per quanto riguarda Mr Fantastic, il leader del gruppo, il nome di Adam Driver è stato spesso menzionato come contendente per Reed Richards, ma sembra che lo studio potrebbe avere in mente anche qualcun altro per la parte del famoso supereroe. Secondo l'insider Daniel Richtman, infatti, la Marvel vorrebbe Jake Gyllenhaal per Mr Fantastic: non è la prima volta che sentiamo questa voce, ma certamente se la cosa dovesse andare in porto sarebbe un vero e proprio colpo di scena dato che come tutti saprete Jake Gyllenhaal ha già interpretato Mysterio nel MCU, apparendo in Spider-Man: Far From Home e nei primi minuti di Spider-Man: No Way Home.

Le novità in fatto di rumor però non finiscono qui, dato che i famosi insider John Rocha e Jeff Sneider, durante l'ultima puntata del podcast The Hot Mic, hanno anticipato che in Fantastici Quattro dei Marvel Studios Silver Surfer potrebbe essere una donna: non sarebbe una novità assoluta per i fan dei fumetti Marvel, dato che sulle pagine Marvel Comics esiste già un personaggio simile, Juno, senza dimenticare Frankie Raye, un altro araldo di Galactus dalle fattezze molto simili a Silver Surfer noto anche come Nova II.

Stando a Rocha e Sneider la Marvel potrebbe annunciare il cast di Fantastici 4 entro la fine della prossima settimana, dunque restate con noi per tutte le prossime novità.