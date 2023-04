Fantastici 4: in Iron Man 2 indizi sull'arrivo della Prima Famiglia Marvel nel MCU?

Fantastici Quattro sarà un film sui viaggi nel tempo? Molti fan ne sono convinti, e alcuni sostengono anche che Iron Man 2, uno dei primissimi film del MCU, contenga le 'prove' del fatto che la Prima Famiglia Marvel già esista nell'universo narrativo della saga.

Nel corso degli eventi del film del 2010, infatti, mentre Tony impara qualcosa di più su suo padre Howard Stark, il miliardario inventore dell'armatura di Iron Man si imbatte inconsapevolmente in una serie di progetti segreti, come ad esempio il Progetto P.E.G.A.S.U.S., descritto come uno dei primi tentativi del governo degli Stati Uniti di analizzare il Tesseract (visto in The Avengers e Captain Marvel), e il Progetto G.O.L.I.A.T.H., legato agli esperimenti di Hank Pym e Bill Foster con le particelle di Pym (successivamente raccontati in Ant-Man and The Wasp).

Iron Man 2 però citano anche il Progetto E.X.O.D.U.S., che ad oggi non ha mai ricevuto una spiegazione all'interno del Marvel Cinematic Universe: per diverso tempo, i fan hanno teorizzato che la parola "esodo" possa essere un riferimento ai Fantastici Quattro, e che rimandi più nello specifico al fatto che la famiglia Richards sia scomparsa dopo l'esperimento che gli ha conferito i poteri negli anni '60 (nei fumetti il termine EXODUS è una ricerca segreta dello SHIELD sui mutanti). La teoria, per farla breve, presuppone che questo misterioso esperimento abbia avuto luogo anni fa, magari proprio negli anni '60 (quando nacquero i fumetti dei Fantastici Quattro) ma che da allora Reed Richards e famiglia siano scomparsi in una dimensione sconosciuta.

Curiosamente, però, oggi - anni dopo la nascita di questa teoria, di cui si è iniziato a parlare tra il 2019 e il 2020 - le indiscrezioni anticipano che Fantastici Quattro sarà ambientato proprio negli anni 60: che la teoria possa averci visto giusto, per una volta?