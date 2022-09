Fantastici 4, finalmente iniziata (per davvero adesso) la selezione del cast

Continua il mistero intorno a Fantastici Quattro, che già dalla premesse si presenta come uno dei film più singolari e unici mai realizzati dai Marvel Studios.

Tipicamente, infatti, i Marvel Studios hanno sempre scelto i protagonisti dei loro film prima di iniziare a lavorare ai film stessi, ma con Fantastici Quattro avverrà esattamente il contrario: come riportato da Deadline, infatti, ora che Kevin Feige ha trovato gli sceneggiatori di Fantastici 4, il super-produttore inizierà a dedicarsi alla selezione dei membri del cast insieme al regista Matt Shakman; la scelta dei protagonisti avverrà 'mentre la sceneggiatura sarà in fase di stesura', come si legge sul famoso sito hollywoodiano, un modus operandi davvero inedito per l'organizzatissima casa di produzione.

Fantastici 4, lo ricordiamo, al momento è considerato il primo film della Fase 6 del MCU, atto finale della Saga del Multiverso, e ha una data d'uscita fissata all'8 novembre 2024. Al momento la line-up della Fase 6 è pressoché sconosciuta, sebbene al Comic-Con di San Diego sia stato annunciato che dopo Fantastici Quattro arriveranno, nel giro di un anno, Avengers: The Kang Dynasty (il 2 maggio 2025) e Avengers: Secret Wars (7 novembre 2025).

Quali sono le vostre aspettative per il film? Chi, secondo voi, otterrà gli ambiti ruoli di Mr Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e La cosa? Ditecelo nei commenti.