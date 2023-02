Fantastici 4, iniziano i casting: si cerca l'interprete perfetta per Sue Storm!

Quando si parla dei Fantastici 4 bisogna andare con i piedi di piombo. Non solo perchè si parla di uno dei progetti più attesi di Hollywood in tempi recenti ma, soprattutto, per i vari problemi che la preproduzione della pellicola a avuto. Secondo gli ultimi rumor i casting dovrebbero cominciare questo mese.

La notizia è arrivata da alcuni insider che hanno rilasciato l'indiscrezione parlando di come i Marvel Studios vogliano cominciare questo delicato processo cercando l'interprete adatta per il ruolo di Sue Storm, unica figura femminile del gruppo. L'attenzione che la casa di produzione pare voglia mettere per ricercare gli interpreti perfetti lascia intuire non lo quanto ci tengano al progetto ma anche come non vogliano deludere le altissime aspettative che i fan si sono costruiti negli ultimi anni.

Annunciato nel 2020 al Disney Investor Day, la produzione della pellicola è stata caratterizzata da abbandoni, rinvii e nuovi ingressi. Questo, ovviamente, ha rallentato la produzione della pellicola e la ricerca dei suoi protagonisti. Dopo l'abbandono di Jon Watts della regia de I Fantastici 4 e l'arrivo di Matt Shakman sono state tantissime le voci che si sono alternate sia riguardo la storia che possibili attori che potrebbero interpretare i ruoli principali. Sono ormai anni che i fan sperano nell'arrivo di John Krasinski nei panni di Reed Richards in vesti ufficiali (e non più limitate ad un cameo) ma, al momento, le intenzioni della Marvel non sembrano essere ben chiare.

In occasione dell'inizio dei lavori per I Fantastici 4 Kevin Feige ha parlato del progetto definendolo entusiasmante e creativamente stimolante. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!