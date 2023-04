Fantastici 4 ingaggia l'autore di Avatar 2! Jodie Comer sarà Sue Storm? 'Forse' dice lei

Le riprese di Fantastici 4 inizieranno nel 2024, ma le pre-produzione dell'attesissimo reboot targato Marvel Studios procede a spron battuto e in queste ore dal dietro le quinte sono emerse alcune succose novità.

The Hollywood Reporter infatti segnala in esclusiva che i Marvel Studios hanno arruolato l'autore di Avatar: La via dell'acqua per riscrivere la sceneggiatura: no, chiaramente non stiamo parlando di QUELL'autore di Avatar: La via dell'acqua, vale a dire il regista James Cameron, ma del suo co-sceneggiatore Josh Friedman, famoso anche per la sceneggiatura de La guerra dei mondi di Steven Spielberg e per quella di Dalia Nera di Brian De Palma. Jeff Kaplan e Ian Springer erano i precedenti sceneggiatori assegnati al progetto, e l'assunzione di Friedman potrebbe segnalare un potenziale cambiamento di tono nel film.

Nel frattempo, le voci sul casting di Fantastic Quattro non si placano e anzi nelle ultime ore si sono ulteriormente animate grazie ad una nuova intervista della lanciatissima attrice Jodie Comer. Parlando con il podcast Happy Sad Confused, infatti, l'attrice di Killing Eve, The Last Duel e Free Guy, che secondo le indiscrezioni sarebbe in lizza per la parte di Sue Storm, ha dichiarato: "Mi verrebbe da dire: 'Mai dire mai...' Come ho detto prima, di solito quando finisci un progetto poi vuoi provare qualcosa di molto diverso, quindi non lo so...Forse."

Fantastici Quattro ha una data d'uscita fissata al 14 febbraio 2025, con Matt Shakman (WandaVision, Game of Thrones) alla guida del progetto in qualità di regista.