Fantastici 4 includerà anche due famosi personaggi dei fumetti Marvel! Insider sicuro

I casting di Fantastici Quattro dei Marvel Studios sono ufficialmente iniziati in questi giorni, con un focus particolare sull'attrice che interpreterà Sue Storm alias La donna invisibile, e intorno alla quale sarà 'costruito' il resto del cast.

A questo proposito, è interessante segnalare un 'appunto' arrivato dal famoso insider Jeff Sneider durante la più recente puntata del suo podcast The Hot Mic: parlando ai suoi ascoltatori, infatti, l'insider, che nello stesso episodio del suo podcast ha anche anticipato la presenza di Robert Pattinson in The Penguin, la serie sequel spin-off di The Batman con Colin Farrell in produzione in casa HBO Max, ha rivelato un potenziale grosso scoop sull'attesissimo film Marvel Cinematic Universe diretto da Matt Shakman.

Secondo Sneider nel reboot di Fantastici 4 Sue e Reed Richards saranno genitori, informazione non di poco conto che allude anche alla comparsa di Franklin e/o Valeria Richards: i super-bambini, che nei fumetti Marvel hanno spesso agito al fianco dei genitori e degli 'zii' Johnny Storm (la Torcia Umana) e Ben Grimm (La Cosa) nelle avventure del team, erano già stati oggetto di una fuga citazione in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quando il Mr Fantastic di John Krasinski menzionava i 'suoi figli', al plurale.

Vi ricordiamo che, stando a precedenti indiscrezioni, Fantastici Quattro sarà ambientato in gran parte negli anni 60, con i protagonisti che saranno spediti indietro nel tempo (o in un universo alternativo) quando otterranno i propri poteri caratteristici. Chiaramente al momento è impossibile verificare tutte queste voci di corridoio, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per prossimi aggiornamenti.

L'unica cosa certa è che Fantastici 4 ha una data d'uscita fissata al 14 febbraio 2025.