I Fantastici 4, HBO Max confonde il film con Chris Evans con il reboot di Josh Trank

Le due versioni cinematografiche dei Fantastici 4 sono molto diverse per svariati motivi ma queste differenze pare non siano state recepite da HBO Max che in questi giorni sta promuovendo l'introduzione nel listino dei film del capitolo con Chris Evans nei panni della Torcia Umana usando l'immagine del film di Josh Trank.

I Fantastici 4 uscì nelle sale nel 2005, per la regia di Tim Story con protagonisti Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis e proprio Chris Evans nel periodo antecedente al ruolo di Captain America.

L'errore di HBO Max è stato notato da molti fan, che hanno fatto circolare la notizia sul web.



Fantastic 4 - I Fantastici Quattro è disponibile su Disney+ ed è uno dei film più contestati e tormentati degli ultimi anni, a causa della tribolata produzione e delle problematiche sorte durante la lavorazione, come ammesso dallo stesso regista del film, interpretato da Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell.

Tuttavia sul sito viene mostrata l'immagine del film come copertina per il film del 2005. Il primo film in realtà arriverà anche su Disney+ a fine agosto e in seguito bisognerà vedere se le due piattaforme si divideranno i diritti e lasceranno entrambe il film in listino.

Josh Trank si è scusato per la reazione ai troll che l'hanno portato ad abbandonare i social network. Per il suo tormentato film, Trank ha svelato che avrebbe voluto una Sue Storm nera, al posto di Kate Mara, che ottenne poi la parte.