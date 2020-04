Fantastici 4, guardate la Fantasticar originale prevista per il film di Josh Trank

Dopo aver visto Drace Montgomery diventare la Torcia Umana in una fan art dedicata ai Fantastici 4, torniamo ad esplorare il dietro le quinte dello sfortunato film di Josh Trank grazie ad un concept inedito della Fantasticar diffuso in rete in questi giorni.

Nei fumetti Marvel, come nelle due pellicole diretta da Tim Story uscite rispettivamente nel 2005 e 2007, la Fantasticar è un velivolo che la famiglia di supereroi utilizza per i propri spostamenti, ma a quanto pare per Fantastic 4 si è pensato ad una versione molto diversa e più ancorata al terreno.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, il concept pubblicato da Ryan Unicomb - regista che sta lavorando al documentario su Justice League: Mortal, il film mai realizzato di George Miller - mostra una Fantasticar piuttosto simile ad una regolare automobile.

Vi ricordiamo che, grazie all'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, lo studio di Kevin Feige stanno lavorando all'approdo della famiglia di supereroi (e degli X-Men) nel Marvel Cinematic Universe. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre considerazioni sui possibili interpreti dei nuovi Fantastici 4. John Krasinski, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe da poco incontrato i Marvel Studios per degli eventuali progetti, non ha mai nascosto il desiderio di interpretare Reed Richards.