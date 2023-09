Fantastici 4, guai per il film Marvel? 'Il regista Matt Shakman ha lasciato il progetto'

Per una volta i rumor su Fantastici 4 non riguardano il casting di Reed Richards, ma si fanno improvvisamente più seri: in queste ore, infatti, sul web intorno al film Marvel Studios ha preso a circolare una voce di corridoio a dir poco inquietante.

Stando ad uno scooper online poco noto e conosciuto col nickname di 'yehu', infatti, il regista Matt Shakman avrebbe lasciato il film dei Fantastici 4 poco prima dell'inizio degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG: la motivazione fornita da yehu riguarda le famose 'differenze creative' con lo studio, una dicitura dietro la quale è possibile riassumere decine di altre cause, ma il fatto interessante è che, nel suo post, lo scooper sottolinea come tutti gli insider del settore siano a conoscenza di questa informazione da settimane, sebbene nessuno finora abbia deciso di condividerla.

A questo proposito, la voce di corridoio sull'addio di Matt Shakman dalla regia di Fantastici 4 messa in circolo da yehu ci arriva grazie al ben più noto insider Can we get some toast, affiliato del celebre My time to shine hello, che sulla sua pagina del social network X ha ricondiviso il post di yehu scrivendo: "Avevo messo da parte questo scoop per svelarlo più avanti...", lasciando intendere dunque che le informazioni diffuse sarebbero effettivamente vere.

Ricordiamo che Matt Shakman, già regista di WandaVision per i Marvel Studios, aveva lasciato la regia del nuovo film di Star Trek per dedicarsi a Fantastici 4: avrà davvero rinunciato all'attesissimo film MCU? Fino a che gli scioperi non saranno terminati, purtroppo, è impossibile stabilirlo, quindi rimanete con noi.