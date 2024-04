Fantastici 4, grosse novità sull'ambientazione e il ruolo di Franklin Richards

Le anticipazioni su I Fantastici 4 dei Marvel Studios non si placano, e in queste ore uno dei più famosi e accreditati insider del settore ha svelato diverse novità sulla trama, l'ambientazione e il ruolo di Franklin Richards.

Stiamo parlando del noto Can We Get Some Toast, che sul suo patreon ha confermato che Fantastici 4 sarà ambientato in un universo retro-futuristico: lo si poteva intuire guardando con attenzione il nuovo poster di Fantastici 4 dedicato alla Torcia Umana pubblicato questa settimana dai Marvel Studios, ma l'insider fa sapere che nel film e in questo universo retro-futuristico giocherà un ruolo molto importante la corsa allo spazio.

A questo proposito, inoltre, Can we get some toast fa sapere che Sue Storm sarà incinta all'inizio del film, e il primo figlio Franklin Richards nascerà proprio nello spazio: sembrerebbe un cambiamento molto specifico dell'origine del personaggio e chissà che non possa avere qualcosa a che fare con la notizia che Julia Garner interpreterà la versione Shalla-Bal di Silver Surfer, che nei fumetti esiste in una linea temporale in cui Franklin Richards era Galactus (che cosa, a sua volta, potrebbe spiegare il motivo dei casting 'latini' per Galactus).

Fantastici 4 uscirà il 25 luglio 2025: per altri contenuti scoprite 5 fumetti che hanno ispirato Fantastici 4, fumetti la cui lettura è stata consigliata direttamente dalla Marvel in vista del nuovo film.

