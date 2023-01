Fantastici 4, Glenn Howerton sarà Mr. Fantastic? 'Sarebbe divertente'

I Fantastici 4 rappresentano ad oggi ancora un futuro non troppo prossimo per il Marvel Cinematic Universe, al netto della fugace comparsa del Reed Richards di John Krasinski in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: con la star di The Office tutt'altro che certa di riprendere il ruolo, il fantacasting è quindi ancora in pieno svolgimento.

Mentre una fan-art ci mostra il Reed Richards di Adam Driver, un nome nuovo sale quindi alla ribalta: si tratta di quello di Glenn Howerton, noto ai più soprattutto per la sua partecipazione al noto show C'è Sempre il Sole a Philadelphia: ma quanto c'è di vero in tutto ciò?

"In qualche modo per il mio cervello non c'è alcuna chance che qualcosa che io faccia venga visto da un po' di gente, non so cosa sia, forse è quella parte di me che sente ancora di essere un underdog, è una cosa che non ha senso. Ma no, ovviamente sarebbe divertente, e poi il regista, Matt Shakman, è un carissimo amico e un regista incredibile, quindi sarebbe super divertente poter lavorare con lui. Nessuno mi ha ancora chiamato, ma risponderei senz'altro a quella chiamata" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Credete che valga la pena puntare qualcosa su Glenn Howerton come Reed Richards? Diteci la vostra nei commenti! Un'altra fan-art, intanto, ci ha mostrato Henry Cavill nei panni di Mr. Fantastic.