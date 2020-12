Fantastici 4: Giancarlo Esposito sarebbe perfetto come Dr. Destino della Marvel?

In seguito all'annuncio dell'arrivo di un nuovo film sui Fantastici 4 prodotto dai Marvel Studios e diretto da Jon Watts, sono cominciati ad arrivare i totocasting per le parti principali, ovvero quelli della famiglia di supereroi della Marvel così come anche dei possibili villain che potrebbero comparire nella prima storia al cinema.

Stando ai primi rumor arrivati appena dopo l'annuncio del nuovo film Marvel, il personaggio del Dr. Destino non dovrebbe comparire, ma questo non sembrerebbe essere l'opinione dei bookmaker di Las Vegas che hanno già avuto modo di lanciare le loro quotazioni sul casting del cinecomic. A quanto pare in pole position per la parte del Victor Von Doom ci sarebbe Giancarlo Esposito. Divenuto celebre grazie alla sua interpretazione di Gus Fring prima in Breaking Bad e poi nuovamente in Better Call Saul, Esposito fa già parte della grande famiglia Disney, essendo nel cast di The Mandalorian su Disney+ dove ricopre il ruolo di Moff Gideon.

Secondo i bookmaker sarebbe lui il favorito per interpretare il villain nel film sui Fantastici 4 del Marvel Cinematic Universe, essendo dato a +350; gli altri contendenti per i bookmaker americani sarebbero subito dopo Cillian Murphy (+500), Michael Fassbender (+500), e Viggo Mortensen (+500) praticamente a pari merito. In questa lista è incluso anche Oscar Isaac (+600), ma quest'ultimo sembra altamente improbabile dato che l'attore è in trattative per la parte di Marc Spector in Moon Knight.

Altri nomi sono quelli di Christoph Waltz (+700), Nikolaj Coster-Waldau (+700), e Wes Bentley (+900). Neanche a dirlo per le parti di Mr. Fantastic e Donna Invisibile, i nomi più papabili sono quelli di John Krasinski e Emily Blunt, già rumoreggiati da tempo nonché i preferiti dei fan che vorrebbero vedere la vera coppia di Hollywood interagire sul grande schermo dopo il successo di A Quiet Place.

C'è anche chi suggerisce i nomi di John David Washington (+400) e Gleen Howerton (+900) per Reed Richards, con Anthony Ramos e Zac Efron favoriti per la parte di Johnny Storm.