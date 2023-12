Fantastici 4 sarà il film più importante in assoluto per la Saga del Multiverso

In attesa di capire quali attori faranno parte del cast di Fantastici 4, da The Cosmic Circus giungono importanti novità in merito alla trama dell'attesissimo prossimo film dei Marvel Studios e al suo ruolo nella più ampia Saga del Multiverso.

Sul noto portale, in passato fonte di preziosissimi scoop, si legge infatti che Fantastici 4 porterà direttamente ad Avengers: Secret Wars, e che la sua trama sarà fondamentale per la Saga del Multiverso: "Oltre ai vari mini-archi narrativi che comporranno la Saga del Multiverso, ci sono alcune storie singole che la Marvel racconterà nei prossimi anni. Per cominciare, uno dei progetti più attesi è senza dubbio quello riguardante il debutto nel MCU della Prima Famiglia Marvel, I Fantastici Quattro. Secondo le fonti, il film è stato descritto come un'avventura cosmica con implicazioni multiversali, cosa che lo renderà uno dei film essenziali di questa saga, poiché farà molto lavoro pesante per quanto riguarda i concetti del Multiverso che porteranno direttamente ad Avengers: Secret Wars. Un indizio? Studia i buchi neri."

Ricordiamo che Fantastici 4 è attualmente previsto per il 2 maggio 2025, il che vuol dire che entro pochi mesi i Marvel Studios dovranno portare gli attori sul set per iniziare le riprese. Di conseguenza, l'annuncio del cast di Fantastici 4 potrebbe essere dietro l'angolo...

